الأولمبية المصرية تعلن.. من يحمل علم مصر في طوكيو 2020؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، اختيار الثنائي هداية ملاك لاعبة التايكوندو، وعلاء أبوالقاسم لاعب السلاح لحمل علم مصر في افتتاح الأولمبياد.

وسبق وحصلت هداية ملاك على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب "ريو دي جانيرو 2016"، بينما فاز أبوالقاسم بالميدالية الفضية في منافسات السلاح بدورة الألعاب "لندن 2012".

وكشف بيان اللجنة الأولمبية، أن بعد مشاورات تمت بين هشام حطب وعدد من قيادات اللجنة الأولمبية والبعثة المصرية في الساعات الماضية واستعراض قائمة المشاركين والوقوف على بعض المعايير الخاصة بحملة الأعلام تم اختيار الثنائي، هداية وأبوالقاسم لحمل علم مصر.

وقال حطب إن قيادات البعثة المصرية رأت إرسال العديد من الرسائل الخاصة من خلال اختيار هداية ملاك وعلاء أبوالقاسم لحمل علم مصر، وأهمها تحفيز جميع اللاعبين واللاعبات على السعي من أجل تحقيق إنجازل لمصر، وبالتالي الفوز بالتكريم المناسب ومنه حمل علم مصر والسير في مقدمة البعثة.

وأكد أن لتلك الأسباب تم اختيار بطل وبطلة من ميادين الدورات الأولمبية لحمل علم مصر.

وتحدث هشام حطب على أن حمل علم مصر في الدورات الأولمبية يعد مسؤولية كبيرة، وبالتالي كان يجب التأكيد على أن بعثة مصر تضم أبطالاً وبطلاتٍ، سبق ونالوا ميداليات أولمبية، ونتمنى تحقيق المزيد في طوكيو.