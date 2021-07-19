الخليج 365 يكشف.. 4 ملفات على طاولة موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن هناك جلسة قريبة بين مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لحسم عدد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة.

ويستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي يوم الخميس في الدوري، بعد التتويج مؤخراً بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "هناك جلسة قريبة مع موسيماني لحسم ملف الصفقات الجديدة من أجل قائمة الموسم الجديد".

وتابع "أيضاً هناك ملف اللاعبين المعارين ومن سوف يحتاجهم المدير الفني للعودة من جديد لصفوف الفريق في الموسم المقبل".

وأضاف "الملف الأخر متعلق بمن سيرحل سواء عن طريق البيع أو الإعارة".

وأشار المصدر في تصريحاته "المغربي أيوم الكعبي مهاجم الوداد ضمن الأسماء المطروحة أمامنا في الفترة الحالية".

واختتم "لا يوجد أي مفاوضات، مجرد تم طرح إسم اللاعب، خلال الجلسة سيتم دراسة الأمر بين موسيماني ولجنة التخطيط واذا كان في حاجة لخدماته أم لا".