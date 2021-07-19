مشاهدة مباراة الزوراء والقوة الجوية في بث مباشر نهائي كأس العراق

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الزوراء والقوة الجوية في نهائي كأس العراق، ضمن مباريات اليوم الاثنين 19-7-2021.

تقام مباراة الزوراء والقوة الجوية في نهائي كأس العراق على ملعب الشعب الدولي بمدينة بغداد، وبحضور 10 آلاف متفرج من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

ويدير مباراة الزوراء والقوة الجوية الحكم العراقي، واثق محمد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية والعراق.

وكان من المقرر إقامة مباراة نهائي بطولة الكأس للموسم 2020-2021، يوم الجمعة الماضي، وتم تأجيلها حدادًا على أرواح فاجعة الناصرية التي خلفت 78 ضحية، فضلا عن عددٍ من المصابين إثر نشوب حريق في مستشفى الحسين، لتقام اليوم الإثنين.

وتأهل فريق الزوراء للمباراة النهائية بفوزه على الشرطة في نصف النهائي بنتيجة (2-0)، في المقابل صعد القوة الجوية على حساب الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتصدر فريق الزوراء سجل أبطال كأس العراق برصيد 16 لقب، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة، بينما حقق القوة الجوية اللقب في 4 مناسبات سابقة، آخرها في عام 2007.

الزوراء – القوة الجوية

ملعب الشعب الدولي (بغداد – العراق)

نهائي كأس العراق

جارية الآن

تشكيلة الزوراء الاساسية اليوم:

علي ياسين ياس – ضرغام اسماعيل – علاء رعد – عباس قاسم الكعبي – علي رحيم – حسين علي السعيدي – محمد زاهر ميداني – منتظر محمد – محمد صالح – مهند عبدالرحيم كرار – علاء عبد الزهرة.

تشكيلة القوة الجوية الاساسية اليوم:

فهد طالب رحيم – ميثم جبار – سامح سعيد مجبل – احمد ابراهيم خلف – احسان حداد – همام طارق فرج – حسين جبار – ابراهيم بايش – كرار نبيل – محمد علي عبود – أيمن حسين.