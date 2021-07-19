صفقات آرسنال | آرتيتا يعزز خط الوسط بموهبة آندرلاخت

نجح نادي آرسنال الإنجليزي في تعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2021، بالتعاقد رسمياً مع وسط الميدان البلجيكي اليافع “البرت سامبي لوكونجا”، قادماً من صفوف آندرلاخت البلجيكي.

ووقع وسط الميدان الدولي مع فريق ميكيل أرتيتا لغاية يوليو 2026 بقيمة 17 مليون يورو، بالإضافة إلى 4.5 مليون يورو كمتغيرات وفق نجاح اللاعب مع النادي اللندني، وسيحمل القميص الرقم 23.

وقال المدير الفني لنادي آرسنال إيدو عن لوكونجا: “يسعدنا أن ألبرت وقع معنا، حيث كان هناك الكثير من الاهتمام به وكان هدفًا كبيرًا لنا”.

وأضاف: “ألبرت لاعب كنا نتتبعه منذ بعض الوقت، وسوف يمنحنا القوة في العمق في مركز خط الوسط. نحن نتطلع إلى تطوره المستمر معنا”.

وقال ميكيل أرتيتا: “ألبرت لاعب ذكي للغاية أظهر نضجًا كبيرًا في أدائه أثناء تطوره. تم تدريبه بشكل جيد من قبل “فينسينت كومباني” وفريقه في أندرلخت”.

وتابع “أعرف فينسينت جيدًا وقد تحدث كثيرًا عن ألبرت والتأثير الإيجابي الذي أحدثه على أندرلخت في المواسم الأخيرة. نحن على ثقة من استعداد ألبرت للمرحلة التالية من تطوره ونتطلع إلى الترحيب بعضو جديد في فريقنا بجودته وحضوره “.

من هو البرت سامبي لوكونجا صفقة آرسنال الجديدة؟

جاء لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا من خلال نظام شباب النادي البلجيكي آندرلاخت، بعد انضمامه في عام 2014 عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا ووقع أول عقد احترافي له في نوفمبر 2017.

وظهر البرت سامبي لأول مرة مع فريق آندرلاخت في ديسمبر 2017 وكان منتظماً في فريقه خلال الموسمين الماضيين تحت قيادة اسطورة مانشستر سيتي “فينسينت كومباني”، حيث شارك في 78 مباراة، كما تم منحه شارة القيادة في بعض المباريات رغم صغر سنه.

ألبرت لاعب دولي في بلجيكا تحت 21 عامًا، كما تمت دعوته في مارس 2021 من قبل المدير الفني “روبيرتو مارتينيز” للمنتخب البلجيكي الأول، لكنه ظل بديلاً في مباراة بلجيكا ضد اليونان.