مُحدث | جميع صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021

نرصد لكم في هذا الملف المُحدث جميع صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021، على أن يتضمن تفاصيل كل صفقة وقائمة باسماء اللاعبين الراحلين عن ملعب كامب نو.

يُشرف على سوق انتقالات ثالث الدوري الاسباني الموسم الماضي، المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي نجا بأعجوبة من الإقالة هذا الصيف بفضل تتويجه بلقب كأس ملك اسبانيا على حساب أثلتيك بلباو من جهة، وبسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي من جهة أخرى.

ودع برشلونة تحت قيادة رونالد كومان المنافسة على لقب الدوري الاسباني قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، وخرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف مقابل هدفين.

وترددت أنباء عن إمكانية خلافة الارجنتيني مارسيلو جاياردو لكومان في تدريب البرسا، أو عودة أسطورة الفريق تشافي هيرنانديز من السد القطري، إلا أن الرئيس الجديد «جوان لابورتا» فضل الإبقاء على الهولندي لتفادي خسارة المزيد من الأموال في صورة قيمة الشرط الجزائي.

وفُرض على جوان لابورتا اتباع عدة سياسات منذ توليه المسؤولية خلفًا لبارتوميو مطلع هذا العام، من بينها تقليص رواتب النجوم، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، وتسريح بعض اللاعبين فوق الحاجة أمثال جونيور فيربو وتوديبو، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الأموال لتسديد الديون المتراكمة، والتي تعدت الـ 200 مليون يورو، بالاضافة إلى ارغامه على سياسة الصفقات المجانية في الميركاتو الصيفي 2021.

وتعاقد البرسا في الأيام الأولى من سوق الانتقالات الصيفية مع المهاجم الدولي الارجنتيني سيرخيو أجويرو رغم تجاوزه ال33 عامًا، والمدافع الدولي الاسباني ضعيف الخبراة إيريك جارسيا، وذلك فور انتهاء عقودهم مع مانشستر سيتي، وكرر الشيء نفسه خلال يورو 2020 بضم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي بعد انتهاء عقده مع أولمبيك ليون.

لكن ضعف الراتب المقترح من جانب لابورتا على قائد هولندا جيني فينالدوم دفع هذا الأخير إلى قبول العرض المقدم من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بالمجان بعد انتهاء عقده مع ليفربول هذا الصيف.

وسيبقى أهم إنجاز بالنسبة لإدارة برشلونة الجديدة في الميركاتو الصيفي 2021، هو تمكنها من إقناع ليونيل ميسي بتمديد عقده الذي انتهى مطلع شهر يوليو 2021، وتقليص راتبه إلى النصف تقريبًا.

ما هي صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021؟

افتتح برشلونة صفقات الميركاتو الصيفي 2021 بضم ثنائي مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو وإيريك جارسيا بالمجان، فور خسارة فريقهما لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي على ملعب الدراجاو في بورتو نهاية شهر مايو.

ويحتاج خط هجوم برشلونة لمهاجم بخبرات سيرخيو أجويرو في الدوري الاسباني، حيث سبق له قيادة هجوم أتلتيكو مدريد في الفترة من 2006 إلى 2011، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي بمبلغ 38 مليون جنيه إسترليني ليحقق معه العديد من الانجازات الجماعية والفردية.

وسجل أجويرو 74 هدفًا في 175 مباراة لعبها خلال 5 أعوام في الدوري الإسباني جعلته مطمعًا حينذاك لأندية ريال مدريد وبرشلونة، لكن الراتب الفلكي الذي عرضته إدارة مانشستر سيتي حسم الصفقة لصالحها.

ورحل الكّون أجويرو عن ملعب طيران الاتحاد وفي جعبته 184 هدفًا في 275 مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز، ليصبح أفضل لاعب أرجنتيني في تاريخ المسابقة، والهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

وترى إدارة برشلونة أن التعاقد مع أجويرو سيضيف المزيد من الخيارات الهجومية بالنسبة لرونالد كومان، خاصةً أنه متفاهم للغاية مع ليونيل ميسي ويمكنه تكوين ثلاثي ناري مع ميسي وممفيس ديباي في الليجا ودوري الابطال خلال الموسم المقبل.

أما قلب الدفاع الاسباني الشاب إيريك جارسيا صاحب الـ 20 عامًا، فمن دون شك هو إضافة جيدة للغاية لتشكيلة كومان، نظرًا لحاجة البرسا الماسة للمزيد من القوة في الخطوط الخلفية بعد الأداء الباهت للثلاثي جيرارد بيكيه وآراوخو ولينجليه، وتذبذب مستوى أوسكار مينجويزا، ما كلف الفريق العديد من المباريات التي كانت في متناول اليد على صعيد الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا.

كما أن إيريك جارسيا أحد أبناء أكاديمية برشلونة الشهيرة لاماسيا، وكان السماح بانتقاله إلى مانشستر سيتي ضمن جملة من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الإدارة السابقة للنادي.

التالي جميع صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021

1- إيميرسون رويال، ظهير أيمن برازيلي، قادم من ريال بيتيس (9 مليون يورو – عقد حتى 2024)

2- سيرخيو أجويرو، مهاجم ارجنتيني، قادم من مانشستر سيتي (انتقال حر – عقد حتى 2023)

3- إيريك جارسيا، قلب دفاع اسباني، قادم من مانشستر سيتي (انتقال حر – عقد حتى 2026)

4- ممفيس ديباي، جناح أيسر هولندي، قادم من أولمبيك ليون (انتقال حر – عقد حتى 2023)

من هم الراحلون عن برشلونة في الميركاتو الصيفي 2021؟

حقق برشلونة على مدار شهري يونيو ويوليو من الميركاتو الصيفي 2021 بعض الأرباح المالية الجيدة، والتي وصلت لحوالي 100 مليون يورو، بفضل تسريح بعض اللاعبين، وإعارة البعض الآخر، مع بيع ثنائي خط الدفاع جونيور فيربو وتوديبو لليدز يونايتد الانجليزي ونيس الفرنسي نظير 23 مليون يورو.

وانتقل الظهير الأيسر الاسباني هيكتور جونيور فيربو إلى صفوف ليدز يونايتد مقابل 15 مليون يورو، ليسدل الستار على مسيرته المتواضعة مع العملاق الكتالوني، والتي شارك خلالها في 24 مباراة خلال موسمين، بعد انضمامه من ريال بيتيس عام 2019.

وأضطرت الإدارة إلى إعارة الجناح البرتغالي الشاب فرانشيسكو ترينكاو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي، لرفضه مبدأ الجلوس على دكة البدلاء، ولشعوره بأن المدير الفني رونالد كومان لا يثق فيه حتى الآن.

وشارك ترينكاو في 3 مباريات فقط كأساسي في الدوري الاسباني مع برشلونة، و25 مباراة أخرى كبديل، من بعد مجيئه بمبلغ فاق ال40 مليون يورو من سبورتينج براجا البرتغالي صيف 2020، ليُصنف في خانة أسوأ صفقات سوق الانتقالات الاسباني بموسم 2021/2020.

صاحب الـ 21 عامًا لعب كذلك لدقائق معدودة في بطولتي كأس ملك اسبانيا ودوري أبطال أوروبا، وأخفق في تسجيل أي هدف، وكان ذلك أحد أسباب إعارته نحو ولفرهامبتون المكتظ باللاعبين البرتغاليين بسبب وكيل اللاعبين البرتغالي الشهير خورخي مينديز الذي يمتلك جزء كبير من أسهم النادي.

التالي الراحلون عن برشلونة في سوق الانتقالات 2021:

1- جونيور فيربو، ظهير ايسر اسباني، رحل إلى ليدز يونايتد (15 مليون يورو)

2- توديبو، قلب دفاع فرنسي، رحل إلى نيس (8.5 مليون يورو)

3- خوان ميراندا، ظهير أيسر اسباني، رحل إلى ريال بيتيس (انتقال حر)

4- كارليس آلينيا، ارتكاز اسباني، رحل إلى خيتافي (انتقال حر)

5- ماثيوس فيرنانديز، وسط دفاعي برازيلي، رحل إلى بالميراس (انتقال حر)

6- مونشو، ارتكاز اسباني، رحل إلى غرناطة (انتقال حر)

7- فرانشيسكو ترينكاو، جناح أيمن برتغالي، رحل إلى ولفرهامبتون (اعارة حتى يونيو 2022).

8- سيرخيو أكيمي، ظهير أيسر اسباني غيني استوائي، رحل إلى ألميريا (3.5 مليون يورو)

9- لودوفيت رايس، ارتكاز هولندي صربي، رحل إلى هامبورج (انتقال حر)

*ملحوظة: احتفظ بهذا الملف، وقم بتحديثه بشكل أسبوعي للتعرف على آخر وأحدث صفقات برشلونة في صيف 2021.

تابع الكاتب محمود ماهر عبر موقع انستاجرام للتواصل الاجتماعي