الامارات | انتحار لاعب منتخب أوروغواي.. وتأجيل مباريات الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار لاعب منتخب أوروغواي.. وتأجيل مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، إيقاف كل الأنشطة الرياضية أمس الأحد، وذلك حدادا على رحيل المدافع الدولي السابق وليامز مارتينيز، لاعب فريق فيلا تيريزا في دوري الدرجة الثانية.

وتم العثور على وليامز مارتينيز، البالغ من العمر 38 عاما، ميتا في شقته، بعد أن أقدم على الانتحار.

ونشر الاتحاد الأوروغوياني بيانا عبر فيه عن صدمته لرحيل مارتينيز، مقدما تعازيه إلى عائلته ومواساته لها.

وكان مارتينيز قد توقف عن النشاط الرياضي منذ أيام لفترة قصيرة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وانضم مارتينيز إلى صفوف فريق فيلا تيريزا في العام الجاري، ولعب مع عدة أندية، خلال مسيرته الاحترافية، في الأوروغواي والأرجنتين وفنزويلا وتشيلي وباراغواي وإسبانيا وفرنسا، كما لعب عدة مباريات مع فريق وست بروميتش الإنجليزي، ومباراة دولية واحدة ودية مع منتخب الأوروغواي.

وتم تأجيل مباريات الجولة الـ11 من الدوري الأورغوياني إلى موعد آخر.

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