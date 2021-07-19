شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخولى: المصرى البورسعيدى لم يتلق أى عروض رسمية للاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولى، نائب رئيس المصري البورسعيدى، أن النادي لم يتلق أى عروض رسمية للاعبين فى الفترة الأخيرة، موضحا أن كل ما يثار فى وسائل الإعلام عن عروض للاعبين هى عروض يقدمها وكلاء اللاعبين وليست الأندية المنافسة.

قال الخولى، فى تصريحات لليوم السابع، إن النادي يرحب بأى عرض من الأندية الأخرى، على أن يتم ذلك عبر مفاوضات شرعية مع النادي البورسعيدي، لاسيما إذا تلاقى ذلك مع رغبة اللاعب في الرحيل.

وأوضح الخولى أن الإدارة لم تناقش أى عرض للاعبين في الفترة الأخيرة، لأنه لم يصلها مفاوضات رسمية حتى الآن، ولا يمكنها التعامل مع العروض التي يتم تداولها في الإعلام على أنها عروض رسمية، إلا إذا تقدمت الأندية الراغبة في الحصول على لاعبى المصري بعرض رسمي.

وفي آخر مباراة للفريق البورسعيدي، حقق فريق البنك الأهلي الفوز على نظيره المصرى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ28 من عمر الدورى المصرى الممتاز، وجاء هدفا اللقاء عن طريق أحمد على في الدقيقة 25 من ضربة جزاء وكريم بامبو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة صعد فريق البنك الأهلي إلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند 43 نقطة محتلا المركز الثاني.