شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الأهلى يصلون طوكيو وينضمون لمعسكر المنتخب الأولمبى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رباعى النادى الأهلى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن" إلى طوكيو اليوم، قادمين من ألمانيا، ومن المقرر أن يتوجه الرباعى غدا إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف معسكر الفراعنة.

وخضع الرباعى الأحمر لترانزيت بألمانيا فى طريق السفر إلى طوكيو، حيث غادر الرباعى المغرب ظهر أمس الأحد عقب الفوز على كايزرتشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.