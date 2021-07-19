شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شابات الطائرة تعود إلى القاهرة غدا بعد احتلال المركز الـ12 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود صباح غد الثلاثاء، بعثة شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى القاهرة بعد احتلال المركز الـ 12 ببطولة العالم ببلجيكا وهولندا.

وخسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من الأرجنتين بنتيجة 3/0 فى آخر لقاءاته بتحديد المراكز ببطولة ليحتل المركز الثانى عشر فى ترتيب المسابقة.. كما تلقى المنتخب هزيمة من نظيره التركى بنتيجة 1/3 فى إطار تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر ليلعب على المركزين الـ 11 و 12.

وخسرمنتخب شابات الكرة الطائرة من نظيره البيلاروسي فى تمهيدى تحديد المراكز بنتيجة 0/3 الأربعاء الماضى، فى ثانى مواجهات تحديد المراكز. وكان الفوز الثلاثاء على نظيره البلجيكى صاحب الأرض بنتيجة 2/3 فى أولى لقاءاته بتحديد المراكز.

واحتل منتخب شابات الكرة الطائرة المركز الأخير فى الدور الأول، حيث تلقى هزيمة من نظيره البولندى بنتيجة 0/3، فى إطار ختام لقاءاته بالدور الأول.. بينما خسر من نظيره الإيطالى فى أولى مواجهاته بنتيجة 2/3.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبات كلا من:

1- مى محمود فؤاد

2- آية النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- آيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى