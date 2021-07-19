الامارات | للعام الثاني على التوالي.. فريق الإمارات بطل طواف فرنسا للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني على التوالي.. فريق الإمارات بطل طواف فرنسا للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الإمارات بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية للعام الثاني على التوالي بعد أن تمكن دراجه الواعد السلوفيني تادي بوجاتشر من التواجد في صدارة الترتيب عقب ختام المرحلة الـ 21 والأخيرة.

ودخل الدراج السلوفيني البالغ من العمر 22 عاماً تاريخ رياضة الدراجات حيث أصبح أصغر دراج يفوز باللقب لعامين متتالين في حين عزز مكانته كأفضل دراج يشارك في الجولات الكبرى في العالم.

وتقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة إلى قيادة الدولة الرشيدة، مؤكدا أن فوز تادي بوجاتشر بأشهر وأصعب سباق دراجات في العالم لم يكن ممكناً لولا دعم القيادة والجهود الحثيثة التي بذلها الفريق بأكمله.

كما توجه سموه بالشكر إلى فريق الإمارات على جهوده في سبيل إعلاء إسم دولة الإمارات في عالم رياضة الدراجات وتعزيز مكانة الفريق كأحد أفضل فرق الدراجات في العالم.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «يأتي فوز فريق الإمارات في جولة فرنسا انعكاساً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى ترسيخ نمط حياة صحي في المجتمع.. ولقد أصبح فريق الإمارات مصدر إلهام للعديد من الدراجين المحليين حيث يشجع الشباب في دولة الإمارات على احتراف هذه الرياضة كما تعكس إنجازات الفريق الجهود الحثيثة التي يبذلها وعمله الجاد وتخطيطه المستنير، ونحن جميعاً فخورون بأداء الفريق الذي يرفع علم الإمارات عالياً حول العالم».

وقال تادي بوجاتشر بطل جولة فرنسا: «إن الجولة شهدت سباقات مذهلة أقيمت على مسارات رائعة، وأعجز الآن عن وصف مدى سعادتي بانتمائي إلى فريق الإمارات، وفخور بكوني جزءا من رحلة الفريق و رسالته، وتوجه بالشكر إلى جميع زملائه في الفريق».

أبوظبي - وام

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