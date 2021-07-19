ريال مدريد يقرر التخلص من نجمه للحصول على مبابي

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر نادي ريال مدريد الإسباني منح الضوء الأخضر لأي من الأندية التي ترغب في الظفر بخدمات البلجيكي إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومنذ وصوله إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو، فشل هازارد في تقديم الأداء المنتظر منه منذ أن كان لاعباً في تشيلسي، على الرغم من المقابل المادي الخيالي الذي حوّل وجهته إلى ريال مدريد.

وخلال موسمين مخيبين للآمال، عاني هازارد مع ريال مدريد بسبب تكرار إصاباته وغيابه فترة طويلة عن الملاعب، حيث تعرض لأكثر من 10 إصابات خلال وجوده رفقة الملكي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن، فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قرر بيع هازارد والاستفادة من المقابل المادي من أجل تمويل صفقات أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يبحث عن حلول مالية لتمويل صفقة شراء الفرنسي، كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل مع ناديه باريس سان جيرمان.

ويسعى ريال مدريد لجلب النجم الفرنسي الشاب خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث يرغب بيريز في الاستغناء عن العناصر غير المؤثرة في صفوف الفريق، من أجل توفير الأموال في صفقة مبابي.

ويواجه ريال مدريد أزمة كبيرة في صفقة مبابي، إذ أن النادي الباريسي متمسك بالنجم الفرنسي بجانب مطالبه المادية الكبيرة لعرقلة إتمام صفقة انتقاله إلى النادي الملكي.

يشار إلى ريال مدريد كان قد تعاقد مع هازارد لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، ولكن البلجيكي أظهر فشله التام في هذا الدور.