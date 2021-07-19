شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يواصل احتفاله بالعاشرة: "الحمد لله 24 بطولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعد سمير، مدافع الأهلى، الاحتفال بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى والعاشرة فى تاريخ الأهلى، على طريقته الخاصة، حيث نشر مجموعة من الصور عبر حسابه على فيس بوك ترصد لحظات تتويجه فى البطولات المختلفة مع الفريق وعلق عليها: "الحمد لله 24 بطولة".



سعد سمير

وكان قد تحدث سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، عن غيابه عن التشكيل الأساسي والمشاركة مع المارد الأحمر خلال المباريات الماضية، قائلا: "أي لاعب لما بيمضي مع النادي الأهلي أو بيجدد محدش بيكون ضامن هيلعب ولا لا أو يشترط هيلعب ولا لا".

وقال سعد سمير، في تصريحات تليفزيونية، "أي حد المهم إنه يكون بيلعب، طبيعي يكون نفسك بتلعب لكن الماتشات مضغوطة وقريبة، وأي مدير فني ما بيصدق إنه يلاقي التشكيل المثالي".

وأضاف سعد سمير، "مينفعش تفكر في نفسك، لازم تفكر في مصلحة الفريق، هي وجهة نظر، وكمان عليك دور ككابتن للفريق إن عليك مسئولية مضاعفة بالانصياع لوجهة نظر المدير الفني".

وتابع مدافع الأهلي، "طبيعي إنك تكون بتتمنى تشوف الأهلي في أحسن مكان ودايما في بطولات وانتصارات، عاوز تشوفه كسبان وانت بتلعب أو دكة أو برة النادي أصلا، ده اللي اخدناه من اللعيبة الكبار".

واستطرد سعد سمير: "الجمهور بيفتكر أن الأهلي هو بطل افريقيا 2021 مش مين اللي لعب ومين لا، لم أشعر بأرقامي وبطولاتي مع النادي الأهلي إلا بعد تهنئة محمود الخطيب لي أمس في ارض الملعب".