شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يسابق الزمن لتجهيز معاذ الحناوى لمواجهة الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبى بالإنتاج الحربى الزمن لتجهيز لاعبه معاذ الحناوى الذى يعانى من جزع فى الرباط الداخلى للركبة للمشاركة فى مواجهة الأهلى المقبلة بالدوري، حيث يخوض اللاعب المرحلة الاخيرة من برنامجه التأهيلى، ويخوض اليوم الاثنين فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى تدريبات تخصصية على أن يحصل اللاعبون على راحة غداً الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك لقضائه مع عائلاتهم، وكان الانتاج قد فاز على الطلائع بهدفين مقابل هدف فى أولى ودياته ثم تعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى ثانى الوديات ، ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء الأحد 25 يوليو الجارى باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ولجأ اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى بالتشاور مع أحمد كشرى المدير الفني للفريق، لخطوة جديدة لتحفيز لاعبى فريقه للهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى، عن طريق تغيير لائحة الفريق ورفع قيمة المكافأة المادية فى حال الفوز بهدف تحفيزهم على تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالدورى للهروب من شبح الهبوط، والخروج من الدوامة التى تحاصر الفريق منذ بداية المسابقة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

على الجانب الآخر، يستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود لاعبه محمد طلعت مهاجم الفريق فى مواجهة الأهلى المقبلة بعد انتهاء عقوبته حيث غاب عن مباراة بيراميدز ، بعدما قرر أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على اللاعب بجانب استبعاده من مواجهة بيراميدز المقبلة وخوضه تدريبات منفردة وذلك بسبب اعتراضه على قرار الجهاز الفنى باستبداله فى مباراة الجونة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وظهر اللاعب بشكل سيئ طوال أحداث المباراة وأهدر فرصا سهلة أمام المرمى ما دفع أحمد كشرى لاستبداله، الأمر الذى لم يلق رضا من اللاعب فأبدى غضبه الأمر الذى لم يتقبله الجهاز الفنى وقرر عقاب اللاعب.