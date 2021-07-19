شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الملاكمة بأولمبياد طوكيو الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام قرعة منافسات الملاكمة بأولمبياد طوكيو 2021 يوم 22 يوليو الجارى، حيث يشارك من مصر الملاكمان عبد الرحمن عرابى ويسرى رزق.

ووصلت بعثة الملاكمة إلى طوكيو ظهر السبت بصحبة منتخب اليد والبعثة الطبية. واستعد الثنائى "عرابى ورزق" للدورة الأولمبية فى معسكر مدريد بإسبانيا بعد صرف النظر عن معسكرى أذربيجان وكازاخستان.

ونجح الثنائى عرابى ورزق فى الحصول على ذهبيتين فى بطولة ليتوانيا الدولية التى أقيمت مؤخرا فى إطار الاستعداد لطوكيو أيضا .

واستطاع الملاكم عبد الرحمن عرابى حصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال فبراير 2020 بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي.

فيما تأهل لاعب المنتخب الوطنى يسرى رزق وزن +91 كجم إلى أولمبياد طوكيو رسميا وفقا للتصيف العالمى للاعب.