7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 19 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها بيراميدز يُبلغ لاعبيه بمضاعفة عقوبة تهنئة الأهلي بعد أزمة شريف إكرامي، موسيماني يحصل على 7 ملايين جنيه من الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال.

موسيماني يحصل على 7 ملايين جنيه من الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

كشف مصدر لليوم السابع أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالأهلي، سيحصل على 480 ألف دولار، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى، بعد قيادته للأهلي للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخ النادي.

بيراميدز يُبلغ لاعبيه بمضاعفة عقوبة تهنئة الأهلي بعد أزمة شريف إكرامي

أبلغ هانى سعيد، مدير الكرة بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه بتغريم شريف إكرامى حارس المرمى 100 ألف جنيه، على خلفية تهنئته الأهلى بالفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا، وشدد هانى سعيد على اللاعبين بأنه غير مسموح على الإطلاق التحدث عن النادى الأهلى أو تهنئته أو الدخول مع جماهيره فى أى مناقشات، بحسب تعليمات إدارة النادى، على حد قوله.

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يعيش الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، حالة نجاح نادرة داخل أروقة القلعة الحمراء، بعد قيادة فريقه للفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، فى إنجاز لم يسبقه له داخل الأهلى سوى الثعلب البرتغالى مانويل جوزيه موسمى 2005 و2006.

الطلائع يكشف سبب حرمان 5 لاعبين بقيادة الغزال من الظهور فى المباريات الودية فضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، منع 5 لاعبين من المشاركة من المباريات الودية التى خاضها الفريق فى الفترة الماضية لمنحهم فرصة أطول للراحة بعد الاجهاد الذى عانوا منه فى مباريات الدورى وهم: "عمرو جمال وإسلام محارب وأحمد علاء ومحمد بسام ومحمد شحاتة"، على أن يتم الدفع بهم فى المباريات الودية القادمة لتجهيزهم لمباراة بيراميدز.

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