شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشاركة الأهلى في كأس العالم للأندية بعد التتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النادى الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، التى تستضيفها اليابان فى نهاية عام 2021، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، عقب فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "محمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب، ونلقى الضوء على كواليس هذه المشاركة بالسطور التالية..

س: كيف ضمن الأهلى المشاركة فى كأس العالم للأندية؟

ج: توج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية محمد شريف، محمد مجدى أفشة وعمرو السولية، ليضمن الأهلى مشاركته السابعة فى كأس العالم للأندية.

س: ماذا حقق الأهلى فى آخر ظهور بمونديال الأندية؟

ج: حصد الأهلى المركز الثالث فى آخر نسخة من كأس العالم للأندية، والتى أقيمت فى قطر بداية العام الحالى.

س: من هو بطل النسخة الأخيرة لكأس العالم للأندية؟

ج: تُوج بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية فى نسختها الأخيرة فى قطر على حساب فريق تيجرى المكسيكي فى المباراة النهائية بهدف نظيف.

س: متى وأين تقام بطولة كأس العالم للأندية المقبلة؟

ج: الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أعلن فى ديسمبر الماضى إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2021 فى اليابان، بنفس النظام الحالى، بمشاركة 7 أندية، من مختلف قارات العالم.

س: وما هى الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية باليابان حتى الآن؟

ج: تشيلسي الإنجليزي أول المتأهلين إلى كأس العالم للأندية فى اليابان بخلاف الأهلى، والتى ستبقى بنظامها القديم بتواجد 7 أندية، نظرا لعدم انتهاء جميع المسابقات فى باقى قارات العالم، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا على حساب نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف.

س: هل حدث تطور على نظام بطولة كأس العالم للأندية؟

ج: أعلن الفيفا فى وقت سابق عن نظام جديد لكأس العالم للأندية، بداية من نسخة 2021، بمشاركة 24 فريقا، كل 4 سنوات، ولكن لظروف تفشي فيروس كورونا، تقرر تأجيل هذا النظام.

س: ماذا حقق الأهلى فى الست مشاركات السابقة بكأس العالم للأندية قبل الظهور السابع ؟

ج: شارك الأهلى فى مونديال الأندية بـ6 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، ونجح فى تحقيق البرونزية مرتين عامى 2006 و 2020.