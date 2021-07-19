شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يجتمع بالمنتخب الأولمبى لشرح طريقة التغييرات وكشف المنشطات فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الاثنين، أحداثا متلاحقة داخل فندق إقامة المنتخب الأولمبى فى اليابان، حيث بدأ اليوم فى التاسعة صباحا بمحاضرة لوفد من الفيفا مع اللاعبين والجهاز الفني عبر تقنية "زووم"، كان مجمل الحديث فيها عن قواعد اللعب النظيف خلال أولمبياد طوكيو، ثم حديث لمسؤول الحكام عن الحالات التحكيمية، فضلا عن قواعد التنظيم فى المباراة.

وعقب اجتماع الفيفا، عقد الجهاز الاداري والطبي اجتماعا بمعرفة لجنة من الفيفا تضم منسق المجموعة وعددا من المسؤولين، تم خلال مراجعة كافة جوازات سفر اللاعبين وكذلك توضيح طريقة التغيير التي تضمن لكل فريق تغيير 5 لاعبين خلال أى مباراة علي ثلاث فترات وتزيد إلى 6 فى حالات الوقت الإضافي في المباريات الإقصائية، وكذلك عملية تحليل الكشف عن المنشطات التي ستكون دون إجراء قرعة كما كان يحدث فى السابق، وتمت الإجابة عن كافة تساؤلات الجهازين الإدارى والطبى.

واستغرقت المحاضرة والاجتماعات قرابة الساعتين بعدها انتقل الفريق للمكان المخصص لاستخراج تصاريح اللاعبين والجهاز الفني.

وتلى ذلك عودة الفريق إلى الفندق وخلد اللاعبون للراحة لمدة ساعة ثم عادوا لاستقلال الأتوبيس للتوجه الي المران المسائي والذي ركز خلاله شوقي غريب المدير الفني علي اعطاء تعليماته فيما يخص لقاء الافتتاح امام اسبانيا وتحديد واجبات كل فرد خلال المباراة.

شارك في المران جميع اللاعبين في ظل تنافس شريف بين جميع اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني.

من جهته أكد الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب، جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء الأول أمام إسبانيا، وأثنى على التزام جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين بالتزام كافة الإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم سواء فى الفندق أو ملعب التدريبز.