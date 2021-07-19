رسائل شوقي غريب للاعبيه قبل مواجهة إسبانيا في طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



حرص شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على توجيه عدد من الرسائل للاعبين خلال مران اليوم الإثنين.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لملاقاة إسبانيا يوم الخميس 9.30 صباحاً بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى لمجموعات منافسات كرة القدم بالأولمبياد.

وقال شوقي غريب للاعبيه على هامش المران في رسالته لهم لتحفيزهم قبل انطلاقة الأولمبياد "نشارك هنا ونحن أبطالاً لأفريقيا".

وأضاف "نحن لا نقل عن أي منتخب يتواجد هنا في الأولمبياد".

وتابع "لقد خضنا تجارب عديدة مع منتخبات قوية من نوعية البرازيل وهولندا وروسيا وبالتالي نحن مستعدون لتلك المواجهات في طوكيو".

واستمر "مباراة الافتتاح مهمة جداً في بداية المشوار، نستهدف الـ3 نقاط".

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.