كواليس مران المنتخب الأولمبي استعدادا لصدام إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خاض لاعبو منتخب مصر الأولمبي مراناً جديداً اليوم الإثنين استعداداً لمواجهة إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لملاقاة إسبانيا يوم الخميس 9.30 صباحاً بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى لمجموعات منافسات كرة القدم بالأولمبياد.

ووفقاً لما جاء في الرسالة الإعلامية للمنتخب، حرص شوقي غريب المدير الفني، على تحفيظ اللاعبين لمهام فنية محددة من أجل تنفيذها في مباراة إسبانيا.

وقام شوقي غريب بالتركيز على تحديد واجبات كل لاعب خلال مباراة إسبانيا، وإعطاء تعليماته الخاصة في المران لجميع اللاعبين.

وشارك جميع اللاعبين في المران، وقام المدير الفني بتوجيه الشكر لهم على المجهود المبذول خاصة وأن المران كان قبل اذان المغرب هناك، وتناول اللاعبون الإفطار عقب المران.

وأكد أيمن زين طبيب منتخب مصر الأولمبي على سلامة جميع اللاعبين وجاهزيتهم من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة المقبلة.

وشدد على التزام جميع افراد الجهاز الفني واللاعبين بكافة الاجراءات الاحترازية خلال تواجدهم سواء في الفندق او ملعب التدريب.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كلا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.