المنتخب الأولمبي يكشف تفاصيل اليوم "المشحون" في اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو

أعلن المنتخب الأولمبي عن تفاصيل ما حدث للبعثة اليوم الإثنين ووصفوا الأمر بـ"اليوم المشحون" في اطار الاستعداد لانطلاقة المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لملاقاة إسبانيا يوم الخميس 9.30 صباحاً بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى لمجموعات منافسات كرة القدم بالأولمبياد.

ووفقاً لبيان صدر عن المنتخب الأولمبي، تواجد أفراد البعثة في الـ9.00 صباح اليوم في جلسة عن طريق تطبيق "زووم" مع مسؤولي اللجنة المنظمة والفيفا للحديث عن كل ما يخص قواعد المباريات واللعب النظيف.

وشهد الاجتماع التأكيد على أن المباريات سوف تشهد وجود قاعدة الـ5 تبديلات على 3 مرات، بجانب تبديل سادس حال امتدت أي مباراة للأشواط الإضافية في المراحل النهائية.

وتقرر أن يكون هناك كشف للمنشطات بعد المباريات.

وقام مسؤولو "فيفا" بتوضيح كافة الشروط والقواعد الخاصة بالمباريات واللعب النظيف بجانب مراجعة جوازات السفر الخاصة بجميع أفراد الفريق.