تقرير مغربي: ستراسبورج الفرنسي ينافس الأهلي لضم رحيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير صحفية مغربية، أن نادي ستراسبورج الفرنسي، ينافس النادي الأهلي، لضم سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي.

ووفقاً لصحيفة "هسبورت" المغربية، فإن نادي ستراسبورج الفرنسي، دخل دائرة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب سفيان رحيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليُنافس الأهلي المصري على الظفر بخدمات اللاعب.

وقالت الصحيفة المغربية، إن ستراسبورج الفرنسي جهز تقريرا شاملا على رحيمي، قبل التقدم بعرض رسمي لإدارة فريق الرجاء للتعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي يُواصل جهوده للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الرجاء، للظفر بتوقيع رحيمي، الذي يبقى من أبرز الأسماء التي يسعى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق إلى ضمها للفريق، بعدما أعجب بإمكانياته التقنية والمهارية، وذلك لتدعيم الخط الهجومي لبطل إفريقيا.

ومن جهته أكد رشيد الأندلسي رئيس الرجاء المغربي، في تصريحات سابقة، أن الرجاء أغلق باب المفاوضات بخصوص رحيمي ومالانجو، في الوقت الراهن.