اليوم.. الاتحاد يحسم مصير فواز القرني ونادي عاصمي يرغب بضمه

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استقرت إدارة نادي اتحاد جده برئاسة أنمار الحائلي، على حسم مصير حارس الفريق فواز القرني، مساء اليوم الإثنين، سواء باستمراره مع النمور أو رحيله على سبيل الإعارة أو البيع خلال الميركاتو الصيفي 2021.
وينتهي عقد القرني مع الاتحاد في صيف العام المقبل 2022، مما يشير إلى دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل، ويحق له التفاوض مع أي فريق دون الرجوع لناديه، لذلك تفكر الإدارة في بيعه أو تجديد عقده.
وأعلن الحارس فواز القرني رغبته في الرحيل عن أسوار النادي، بسبب عدم مشاركته في المباريات، وعدم رضاه عن جلوسه في مقاعد البدلاء، حسبما ورد بصحيفة البلاد السعودية.
ويعتمد المدير الفني للاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، على مواطنه مارسيلو جروهي كحارس مرمى أساسي للفريق، مما جعل القرني يفكر في الرحيل عن صفوف العميد، وذلك من أجل المشاركة بصفة أساسية بالمباريات المقبلة.
وحددت إدارة الاتحاد اليوم الإثنين، موعداً للاجتماع مع فواز القرني، للنظر في العروض المقدمة له، خاصة بعدما وصله عرض من أحد أندية العاصمة، ويفضل الحارس التريث في اتخاذ القرار، حتى نهاية الاجتماع مساء اليوم.
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