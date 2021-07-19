شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض مرانه فى طوكيو رغم صيام يوم عرفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، على تحفيظ اللاعبين جملا محددة خلال مران اليوم، وأثنى على أداء اللاعبين والتزامهم رغم صيام الجميع اليوم وتناولوا الإفطار عقب انتهاء المران.

المدير الفنى للفراعنة شكر اللاعبين عقب المران وأكد أن المنتخب لا يقل عن أى فريق مشارك لأننا أبطال أفريقيا وخضنا تجارب مماثلة مع منتخبات من نوعية البرازيل وهولندا وروسيا.

وأكد شوقى غريب أن منتخب مصر سيلعب على الفوز أمام إسبانيا الخميس المقبل، خاصة أن المنتخب يخطط للعودة من طوكيو بميدالية أولمبية.

ويستعد منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، لمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى فى التاسعة والنصف صباحا بالجولة الأولى لأولمبياد طوكيو.

وأدى منتخب مصر الأولمبى مرانه الأول على أحد الملاعب المخصصة لتدريب المنتخب المصرى قبل لقائه الخميس المقبل أمام إسبانيا فى مستهل مشواره بأولمبياد طوكيو 2020، وجاء المران فى السابعة مساء اليوم بتوقيت اليابان، بعدما وصلت البعثة ظهرا وأجرت مسحة طبية للكشف عن كورونا ثبت من خلالها سلامة جميع أفراد البعثة.

وتضم قائمة منتخب مصر الأولمبى 22 لاعبا هم: لحراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي- محمود جاد، وفى الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقى، وفى الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحى - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، بينما الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.