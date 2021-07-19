شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بالنجمة الرابعة للحاوى وربيعة وسعد سمير فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر بتتويج الثلاثى "وليد سليمان وسعد سمير ورامى ربيعة" باللقب الأفريقى الرابع، بعدما توج الثلاثى مع الأهلى بدوري أبطال أفريقيا أعوام: 2012 و2013 و2020 و 2021

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.