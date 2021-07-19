شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جودى زياد لاعبة الطائرة: بحب شريهان ونفسى أكون أرتيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "جودى زياد" لاعبة كرة الطائرة فى نادى سموحة والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة فى فريقها وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

قراءة الكتب بصفة عامة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الأومليت الإسبانى

من نجمك المفضل؟

شريهان طبعا

من مطربك المفضل؟

الهضبة عمرو دياب

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

أرتيست

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

بتجاهل الموقف ومش برد

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

أمينة خليل

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

مش مهم.. الأهم انه يكون شخص مناسب ومحترم

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

اكيد مش هسيب الطائرة لكن المفروض هو يدعمنى لتحقيق احلامى وطموحاتى