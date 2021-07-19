شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل برنامج الفريق استعدادا للمحلة بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف منتصر الرملاوى، المدير الإدارى لنادى الزمالك، عن برنامج الفريق خلال معسكر برج العرب بالإسكندرية، والمقرر انطلاقه الأربعاء المقبل، مؤكدًا أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون قرر منح الفريق راحة من تدريبات غدًا الثلاثاء، بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الرملاوى أن فريق الزمالك سيتجمع فى مقر النادى الأربعاء المقبل، فى الخامسة مساءً للسفر إلى الإسكندرية لبداية المعسكر المغلق استعدادا لاستئناف بطولة الدورى، مشددًا على أن الفريق سيبدأ تدريباته الخميس المقبل على ملعب الفندق، ويستمر المعسكر حتى 2 أغسطس المقبل، على أن يعود الفريق إلى القاهرة للدخول فى معسكر جديد لمدة 24 ساعة استعداداً لخوض مباراة غزل المحلة بالدورى.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فيما فضل الجهاز الفنى للفريق، نقل مران الفريق اليوم الاثنين إلى الصالة المغطاة بالنادى بدلا من ملعب نادى الترسانة، وجاء قرار كارتيرون بنقل المران من ملعب الترسانة إلى صالة النادى، بسبب صيام اللاعبين بجانب ارتفاع درجات الحرارة.

بينما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الإثنين، وأشرف الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدنى، وذلك استعدادا لخوض مباراة الفريق أمام غزل المحلة، حيث سيحصل الفريق على راحة غدًا الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف تدريباته بعدها.

كما أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الإثنين، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.