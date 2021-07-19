الامارات | السوداني هاني مختار يسحر أميركا.. وهذا موقفه من المنتخب (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن السوداني هاني مختار يسحر أميركا.. وهذا موقفه من المنتخب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح النجم السوداني هاني مختار حديث الجماهير العربية والعالمية بعد انتشار مقطع فيديو للأهداف الثلاثة التي أحرزها لفريقه ناشفيل بمرمى شيكاغو فاير في الدقائق (10 و13 و16)، ليدخل التاريخ من أوسع الأبواب بأسرع "هاتريك" في تاريخ الدوري الأميركي.

وتألق هاني مختار في المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه 5-1، ليخطف أنظار الكشافين والمحللين خصوصاً أن الأهداف الثلاثة سجلها بطريقة فنية عالية ومن وضعيات مختلفة تؤكد القيمة المهارية والقوة البدنية ودقة التسديد حتى من الكرات الثابتة.

وكان مختار - أمريكي الجنسية سوداني الأصل- محط أنظار الاتحاد السوداني لكرة القدم الذي وجه له دعوة رسمية للانضمام لـ"صقور الجديان" وتمثيله في الاستحقاقات المقبلة، بعدما أبدى المدرب أوبير فيلود اهتماماً كبيراً باللاعب، وبالفعل وافق مختار على الطلب، وقال أخيراً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "للأسف في هذه الأوقات الصعيبة والتي تحف بمخاطر وباء كورونا، يصعب السفر من مكان إلى آخر، ولكنني أعدكم بأن انضم إلى المنتخب الوطني وارتداء الشعار والمشاركة في المحافل الدولية المقبلة".

ويلعب مختار (26 عاما) في منافسات الدوري الأميركي منذ يناير الماضي، بعدما خاض تجارب مختلفة في أوروبا، بداية من الدوري الألماني مع هيرتا برلين، ثم بنفيكا البرتغالي، وسالزبورغ النمساوي إضافة إلى بروندبي الدنماركي قبل ارتداء قميص ناشفيل الأميركي.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة المنتخب السوداني استدعاء أكثر من اسم محترف للاستحقاق القاري المقبل.

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