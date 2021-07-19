محمد شريف يكشف شرط الرحيل عن الأهلي.. وحقيقة عرض جالاتا سراي التركي.. ويؤكد: لاسارتي «قاللي أنت بتهرج قدام الجول»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لن يرحل للاحتراف الأوروبي إلا بموافقة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، قائلًا: «لا أمانع من خوض التجربة الخارجية، ولكن لن أنتقل إلا لدوري كبير وفريق قوي، يلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا».

محمد شريف: لا أعلم شيئا عن عرض جالاتا سراي



وأضاف محمد شريف في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «أون» في برنامج « كلمة أخيرة»: «بفكر حاليا في النادي الأهلي، وليس الاحتراف الخليجي أو الأوروبي، لا فكرة لدي عن عرض جالاتا سراي التركي، الذي تناولته وسائل الإعلام في الفترة الماضية من أجل ضمي».

محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي



وأكمل شريف: «مثلي الأعلي خارج مصر كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وفي مصر عماد متعب، هداف الأهلي السابق، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الحالي».

محمد شريف: لا أركز مع المدافع الذي ألعب ضده



وواصل مهاجم الأهلي الحالي: «لا أركز في المدافع الذي ألعب ضده، وتركيزي فقط فيما أفعله أثناء اللقاء».

كما كشف محمد شريف عن كواليس فترته الأولى بقميص النادي الأهلي، وكيف تغير مركزه عقب انتقاله لصفوف فريق إنبي على سبيل الإعارة، مشيداً بدور المدرب حلمي طولان في إقناعه باللعب في خط الهجوم.



وقال محمد شريف خلال استضافته في برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديدي عبر شبكة قنوات أون: «كان في رهبة لي في البداية مع النادي الأهلي، كنت مخضوض شوية النادي ده كبير أوي، لم ألعب كثيراً مع كابتن حسام البدري لأنه استمر لفترة قصيرة، ثم حصلت على فرص جيدة مع كارتيرون، حتى جاء مارتن لاسارتي». حسبما نشر موقع "الوطن".



وأضاف: «أنا اللي كنت حابب أطلع إعارة لأني مكنتش بلعب خالص مع مارتن لاسارتي، ومكنش فيه بيننا خلاف، لكن دي كانت وجهة نظره، ولما سألته ايه اللي ناقصني، قاللي أنت بتهرج قدام الجول».

محمد شريف: أول مباراة لي كمهاجم سجلت في الزمالك

وأكمل: «لما بدأنا الموسم الجديد كان لسه موجود، فضلت إني أطلع إعارة، وأخدت قرار إني أكون موجود في القاهرة، وعندما انتقلت لإنبي بعد حديث مع علي ماهر، ثم قاد الفريق حلمي طولان، أنا كنت بلعب جناح، أنا مش عايز ألعب مهاجم، ولكن أول مباراة لي في هذا المركز سجلت هدفاً في الزمالك».

الأهلي يحقق العاشرة



وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس السبت، في المغرب.