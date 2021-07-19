شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر نجوم الأهلى من الإفراط فى تناول "لحمة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبى الفريق من خطورة الإسراف فى تناول لحمة العيد، مشدداً على خطورة تناولها بكثرة للرياضيين، لاسيما أن المارد الأحمر تنتظره مواجهة مهمة بعد أيام قليلة أمام البنك الأهلى بالدوري.

ومنح بيتسو موسيماني لاعبى الأهلي راحة سلبية لمدة 48 ساعة، بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادى، ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة غداً، الثلاثاء؛ استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز المقرر لها الخميس المقبل باللقاء المؤجل من الجولة 25 للمسابقة.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة غلق صفحة البطولة الأفريقية والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت التتويج باللقب القاري، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة البنك الأهلي، والتي يرغب من خلالها في استكمال سلسلة الانتصارات بالمسابقة بعد الفوز على كل من سموحة والمقاولون العرب والمقاصة، لملاحقة غريمه الزمالك الذي يتصدر جدول الدوري بفارق 10 نقاط، ولكن يتبقى عدد من المباريات المؤجلة للفريق الأحمر لو فاز فيها جميعها سيتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الفريق الأبيض.

ونجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى فى قيادة النادى الأهلي للفوز باللقب الأفريقي للموسم الثانى على التوالي والعاشرة في تاريخه، لتكون البطولة الخامسة للجنوب أفريقي مع النادى الأهلى في أقل من موسم.

موسيماني يعادل رقم التونسي فوزي البنزرتي كأكثر المدربين تتويجا بالبطولات القارية على صعيد الأندية داخل القارة الإفريقية، وحقق موسميانى 5 ألقاب أفريقية حتى الآن وهى: دوري أبطال أفريقيا 2016 مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وكأس السوبر الأفريقى 2017 مع ماميلودي صن داونز، وكذلك دوري أبطال أفريقيا 2020 مع الأهلي، وكأس السوبر الأفريقى 2021 مع الأهلي، ودوري الأبطال الأفريقى 2021.