شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى يقترب من التوقيع لأولمبيك باجى التونسى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الجزائرى رضوان شريفى، الظهير الأيسر للنادى الإسماعيلى، من الانضمام لصفوف أوليمبك الباجى التونسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث دخل اللاعب فى مفاوضات قوية مع مسئولى النادى التونسى للانتقال لصفوفه. واستقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على الإطاحة بشريفي في نهاية الموسم الجاري، وأكد مصدر ”الخليج 365” أن إيهاب جلال أوصى اللجنة الفنية للدراويش، برئاسة على أبوجريشة، بضرورة رحيل اللاعب فى نهاية الموسم بسبب ضعف المستوى الفني للاعب، وأنه لا يستحق ارتداء قميص الدراويش.

وكان رضوان شريفي قد انضم لصفوف الإسماعيلي فى الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فريق اتحاد العاصمة الجزائري في صفقة انتقال حر، وشارك فى 5 مباريات فقط بإجمالى 450 دقيقة لعب ولم يسجل أو يصنع أهدافاً.

ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز المحدد لها الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً باستاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز، واتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي علي تنظيم مباراتين وديتين أمام فريقي المصري اليوم ودمياط يوم ٢٢ من يوليو الجارى، وذلك بناءا على طلب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.