شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تمنع شيكابالا وروقا من خوض تدريبات الزمالك قبل إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الثنائى محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا"، لاعبا الزمالك، على راحة من مران اليوم، الاثنين، حيث غاب الثنائى عن تدريبات الزمالك بسبب الإصابة بعدما اشتكى شيكابالا من آلام فى العضلة الأمامية، بينما اشتكى روقا من آلام فى وتر صابونة الركبة، وذلك فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق اليوم الإثنين إلى الصالة المغطاة بالنادى بدلا من ملعب نادى الترسانة، وجاء قرار كارتيرون بنقل المران من ملعب الترسانة إلى صالة النادى، بسبب صيام اللاعبين بجانب ارتفاع درجات الحرارة.

بينما أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية فى مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الإثنين، وأشرف الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدنى، وذلك استعدادا لخوض مباراة الفريق أمام غزل المحلة، حيث سيحصل الفريق على راحة غدًا الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف تدريباته بعدها.

كما أدى لاعبو الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الإثنين، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة الماضى، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.