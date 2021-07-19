شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يهنئ متابعيه بعيد الأضحى: "أتمنى لكم البركات الغزيرة فى هذا الوقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على تهنئة متابعيه بعيد الأضحى المبارك، ونشر عبر حسابه على تويتر صورة لمسجد مكتوب عليها "عيد مبارك" وعلق قائلا، "أتمنى لكم البركات الغزيرة فى هذا الوقت من عيد الأضحى".



موسيمانى

ويعيش موسيمانى حالة نجاح نادرة داخل أروقة القلعة الحمراء، بعد قيادة فريقه للفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، فى إنجاز لم يسبقه له داخل الأهلى سوى الثعلب البرتغالى مانويل جوزيه موسمى 2005 و2006.

وطلب موسيمانى تدعيم صفوف فريقه بلاعب أجنبى سوبر يكون من اختياره على حساب الزامبى والتر بواليا والذى استقر موسيمانى على تسويقه لعدم الحاجة لخدماته، ويُفاضل الأهلى بين أكثر من لاعب فى الوقت الحالى لتدعيم مركز الجناح منهم سفيان رحيمى جناح الرجاء المغربى وسيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى والموزمبيقى لويس ميكيسون جناح سيمبا التنزانى وغيرهم، فى الوقت الذى وافقت إدارة الأهلى أن يكون اختيار الصفقة بشكل كامل للمدرب الجنوب أفريقي، بعد نجاحاته الكبيرة والثقة الكبيرة فى المردود الذى يقدمه.

فى الوقت الذى تلقى موسيمانى لفت نظر بسبب تصريحاته التليفزيونية والتى تحدث فيها عن أمنيته فى تدريب رمضان صبحي، وأكدت إدارة الأهلى للمدرب الجنوب أفريقى أن رمضان صبحى صفحة تم إغلاقها ولا يجوز التحدث فيها من قريب أو بعيد.

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.