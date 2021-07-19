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تعرف على قائمة وفد المصارعة فى أولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب المصارعة فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس، بعد نجاح 8 لاعبين فى التأهل إلى البطولة.

 

ويتكون وفد المصارعة من رئيس للوفد و 5 مدربين مقسمين الى مدربين للرومانية ومثلهم للمرة بينما النسائية مدرب واحد 

 

الوفد مكون من عصام نوار رئيسا للوفد، والمدربين أشرف حافظ، ومحمد ابراهيم،  ومحمد طلبة، وفرج عبد الرازق و حسام مصطفى. 

 

وفيما يخص اللاعبين فهم هيثم فهمى ومحمد ابراهيم كيشو وعبد اللطيف منيع ومحمد مصطفى و عمرو رضا،  وضياء جودة،  و سمر حمزة ، وإيناس خورشيد.

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MO Nasa

MO Nasa

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