شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز محمد هانى لخلافة أكرم توفيق فى مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، محمد هانى الظهير الأيمن للفريق للعودة للتشكيلة الأساسية للمارد الأحمر بداية من مواجهة البنك الأهلى الخميس المقبل بالدورى، لخلافة أكرم توفيق الظهير الأيمن الأساسى والذى يتواجد خلال الفترة المقبلة مع المنتخب الأولمبى فى طوكيو، وغاب هانى عن تشكيلة الأهلى منذ مباراة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى عقب تعرضه لمزق فى العضلة الأمامية .

وقدم أكرم توفيق مستوى مميزا للغاية فى الجبهة اليمنى أعاد للأذهان مستوى أحمد فتحى نجم الأهلى السابق وبيراميدز الحالى، وهو ما جعل الأهلاوية يتغنون برجولة وأداء أكرم توفيق.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى.

وجاءت المباريات كالتالي: الأهلى والبنك الأهلى يوم 22 يوليو، الأهلى والإنتاج الحربى يوم 25 يوليو، والأهلى وأسوان يوم 29 يوليو.

وإذا تأهل المنتخب الأولمبى لربع النهائى الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائى يوم 3 أغسطس يخوض الأهلى لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى.

أما إذا تأهل المنتخب للنهائى أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالى يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائى يوم 8 أغسطس فيلتقى الأهلى مع الإسماعيلى يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.