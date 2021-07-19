شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقل مرانه من ملعب الترسانة للصالة المغطاة بسبب صيام اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نقل مران الفريق اليوم الاثنين إلى الصالة المغطاة بالنادى بدلا من ملعب نادى الترسانة، وجاء قرار وذلك بسبب صيام اللاعبين بجانب ارتفاع درجات الحرارة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية فى مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين، وأشرف الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدنى، استعدادا لخوض مباراة الفريق أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

فيما أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال خلال مران اليوم، الاثنين، حيث يسعى الجهاز الفنى لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.