شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُناقش تعديل وتمديد عقد بيتسو موسيماني حتى نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي تعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني وتمديده حتى نهاية موسم 2023، بعد نجاح المدرب الجنوب أفريقي فى قيادة الفريق الأحمر للفوز بالعديد من البطولات، وعلى رأسها التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.

ويمتد عقد موسيماني مع الأهلى حتى نهاية موسم 2022 أى حتى نهاية الموسم المقبل، فى الوقت الذى يحصل المدرب الجنوب أفريقي على راتب شهرى 120 ألف دولار، ومن المقرر أن تمدد إدارة الأهلي عقد موسيماني لمدة موسم إضافي على أن يتم رفع راتبه الشهري لـ150 ألف دولار، فضلاً عن رفع قيمة البنود التحفيزية فى التعاقد.

وتُوج فريق الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من: محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.