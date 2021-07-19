شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. المنتخب ينقذ عبد الواحد السيد من الإطاحة به خارج الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وروى فكرى صالح مدرب حرس مرمى منتخب مصر الأسبق، كواليس إنقاذ عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق من الإطاحة به من نادى الزمالك.

وقال فكرى فى تصريحات سابقة لقناة الزمالك، إنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد الإعلاميين الكبار أكد له خلالها وجود حارس مميز وصغير السن فى الزمالك، ومهدد بالرحيل بسبب المدير الفنى الذى قرر الإطاحة باللاعب.

وأضاف فكرى، "قلت له هو ده الحارس بتاع سيناء؟ فقال لى نعم.. فقلت له لو تحدث مع المدرب لصمم على رأيه بالإطاحة به من النادى، ولكن يوجد لدى حل أخر سأخبرك به بعد 5 دقائق".

وتابع فكرى صالح حديثه قائلا، "تحدث مع مستر كرول المدير الفنى للمنتخب حينها، وأخبرته بوجود حارس مميز ويجب علينا ضمه لصفوف الفراعنة، وكان عبد الواحد سنه أقل من 15 عامًا، وكرول فى البداية رفض، ثم وافق من أجل مصلحة مصر، وبالطبع انضمام عبد الواحد للمنتخب أنقذه من الرحيل عن الزمالك، وبعدها قال المدير الفنى للفريق الأبيض إنه صاحب اكتشافه رغم إنه كان أول من يرغب فى الإطاحة به".