أحمد حسن: قمت بتوقيع عقوبة على أفشة لرغبته في الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، أنه قام بتغريم محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، 250 ألف جنيه عندما كان يلعب في نادي بيراميدز، بسبب رغبته في الانتقال للفريق الأحمر.

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "اون تايم سبورتس 2": "أفشة كان قراره الانتقال للنادي الأهلي عندما كان يلعب في بيراميدز، ولذلك يلعب وهو مستمتع في الأهلي".

وأضاف: "بعد أول عام له وبصفتي مدير للكرة ومشرف على فريق الكرة، قلت له لا يوجد مشكلة إذا كنت تريد الرحيل ولكن يجب أن يكون هناك عرض رسمي من الأهلي وأن تحترم إدارة النادي، وكنت مبسوط من تفكيره، لأنه يحقق طموحه ويريد تحقيق البطولات".

وأردف: "أفشة قام بوضع صورة بتيشيرت أحمر وكتب عليها: "طب وأنا أعمل ايه؟".

وتابع قائد المنتخب السابق: "تحدثت معه أن هذا التصرف لم يكن ينفع أن يتصرفه وقلت له أنا هساعدك وتقبل الأمر وقام بحذف الصورة، وقمت بخصم 250 ألف جنيه وقتها ولم يكن لديه أي مشكلة".

وواصل: "عندما تقوم بتوقيع غرامات تكون بلائحة وحسب عقدك، والعقد يكون كبير، فإن الأمر يكون نسبة وتناسب".

واختتم حسن تصريحاته: "أفشة لم يكن يهمه الفلوس، من الوارد أن يكون عقده في الأهلي أقل من بيراميدز ولكن لا أعرف القيمة، ومن الوارد أنه ضحى للانتقال للأهلي".