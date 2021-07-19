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الزمالك يكشف برنامجه خلال معسكر برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري لنادي الزمالك، عن برنامج الفريق خلال معسكر برج العرب بالإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

وقال "الرملاوي" في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون منح الفريق راحة من تدريبات غدا الثلاثاء بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الفريق سيتجمع في مقر النادي يوم الأربعاء القادم في تمام الخامسة مساء للسفر إلى الإسكندرية لبداية المعسكر المغلق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وأشار إلى أن الفريق سيبدأ تدريباته يوم الخميس على ملعب الفندق، ويستمر المعسكر حتى يوم ٢ أغسطس المقبل.

وأضاف أن الفريق سيعود للقاهرة للدخول في معسكر جديد لمدة ٢٤ ساعة استعدادا لخوض مباراة غزل المحلة بالدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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