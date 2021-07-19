الأهلي يكشف عدد مبارياته في الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه سيلعب 3 مباريات فقط وليس 6 دون لاعبي المنتخب الأولمبي.

ويغيب عن الأهلي في الفترة المقبلة 6 لاعبين وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر بجانب ناصر ماهر وأحمد رمضان "بيكهام" للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة "الحدث اليوم" "هناك حرص دائم على مساندة جميع المنتخبات، وكان هناك تنسيق واتفاق بشأن لاعبي المنتخب الأولمبي".

وتابع "بالطبع سوف نتأثر في الدوري، لكن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين ونثق في قدراتهم وإن شاء الله لن يحدث أي مشاكل، نلعب دائماً من أجل الفوز".

وواصل "لدينا 3 مباريات فقط بدون لاعبي المنتخب الأولمبي، البنك الأهلي والانتاج الحربي وأسوان، مباراة يوم 2 أغسطس ستكون بعد انتهاء مشوار المنتخب حال لم يوفق في التأهل، نتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي والتأهل من مرحلة المجموعات، وفي تلك الحالة لن يكون هناك مباريات في أغسطس".

واختتم "الدوري بين أيدي لاعبي الأهلي، نثق في الفريق بالكامل، سيكون هناك مكافآت مضاعفة وكذلك خصومات مضاعفة بشأن مباريات الدوري، فهي بطولة مهمة لنا".