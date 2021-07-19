تنفيذية كاف تعلن دعمها لإقامة كأس العالم كل عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن دعهما لإقامة بطولة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، وإقامة زيارة تفقدية منتصف شهر أغسطس المقبل للكاميرون، لتفقد التقدم المحرز في المرافق قبل بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الدكتور باتريس موتسيبي اجتمعت يوم الجمعة الماضي في الرباط بالمغرب.

وفي بيان رسمي للكاف، فإن اللجنة التنفيذية قدمت دعمها لفكرة تنظيم كأس العالم كل عامين، والذي تمت صياغته خلال مؤتمر فيفا الأخير، وطلبت اللجنة إبلاغ فيفا بهذا الاستقبال الإيجابي للفكرة.

ودعت الجنة التنفيذية للكاف، إلى تنفيذ توصيات تقرير التدقيق النهائي الذي قدمته شركة شركة برايس ووترهاوس كوبرز إلى كاف، وأبلغ فيرون موسينجو أومبا الأمين العام، اللجنة التنفيذية بنتائج التقرير النهائي للتدقيق الذي أطلقته شركة برايس ووترهاوس كوبرز في مارس 2021.

وقال كاف في بيانه إنه تأكيدًا على التزامها بالحوكمة الرشيدة، قدمت اللجنة التنفيذية دعمها للأمين العام للتنفيذ السريع لتوصيات شركة برايس ووترهاوس كوبرز واستكشاف النتائج القانونية لنتائج هذا التقرير.

وأشار بيان كاف إلى أن تنفيذ هذه التوصيات سيؤدي إلى جعل كاف أكثر جاذبية لشركائه الحاليين والمحتملين والجهات الراعية، كما أشار الرئيس باتريس موتسيبي في برنامجه المكون من 10 نقاط.

وأحيطت اللجنة التنفيذية علما بتقارير بعثات التفتيش التي نظمها كاف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، كما تم إبلاغه بسير العمل بصورة جيدة فيما يتعلق باستكمال الملاعب قيد الإنشاء وغيرها من المرافق.

وأكد بيان كاف أنه ستقوم زيارة تفقدية نهائية في منتصف أغسطس بتقييم التقدم المحرز في ملعب أوليمبي وإمكانية تنظيم المباراة المقبلة على أرضه لمنتخب الكاميرون الوطني في التوقف الدولي المقبل في سبتمبر 2021.