قرارات "كاف" بشأن الموسم الجديد.. ودوري السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عددا من القرارات المتعلقة بمسابقات الأندية لموسم 2021-2022، بعد اجتماع المكتب التنفيذي الأخير.

واجتمعت اللجنة التنفيذية لـ"كاف" برئاسة باتريس موتسيبي يوم الجمعة 16 يوليو 2021 في الرباط، المغرب.

وقامت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، بإصدار تعليمات للجنة المسابقات لتسريع دراسة جدوى مشروع "دوري السوبر الأفريقي".

وكشف موتسيبي في مؤتمر صحفي عقد منذ أيام في المغرب منافشة "كاف" فكرة "دوري السوبر الأفريقي" وتطبيقه في أقرب وقت.

وأعلنت اللجنة التنفيذية انطلاق مسابقات الأندية لموسم 2021-2022 يوم 10 سبتمر، على أن تقام قرعة الأدوار التمهيدية يوم 15 أغسطس على أقصى تقدير.

وقرر "كاف" فتح باب التقدم أمام الدول التي ترغب في استضافة مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية للموسم الجديد في نوفمبر 2021.

وتُوج الأهلي بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما حسم الرجاء المغربي لقب الكونفيدرالية أمام شبيبة القبائل الجزائري.