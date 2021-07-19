تعلق بعثة كايزر تشيفز بالمغرب وتأخر إقلاع طائرة إلى جنوب افريقيا

أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب افريقي أن بعثة فريق الكرة مازالت حتى الآن في المغرب، مشيرًا إلى تأخر إقلاع الطائرة لمدة يوم كامل، وذلك لوجود مشاكل فنية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت السبت بمدينة الدار البيضاء، ليعزز رقمه القياسي للتتويج باللقب، في عشر مناسبات مختلفة، بعدما حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وأوضح كايزر تشيفز عبر صفحه الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أنه كان من المفترض أن تصل البعثة اليوم الاثنين لجنوب أفريقيا لكن لم تقلع الطائرة من المغرب بسبب مخاوف من وجود مشاكل فنية.

وودع ثنائي كايزر تشيفز المدافع ريف فروسلر ولاعب الوسط نكوسينجيفيلي نجكوبو، زملائهما في الفريق أمس الأحد، من أجل السفر إلى اليابان للانضمام لمعكسر منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي.

وسافر ثنائي كايزر تشيفز للانضمام إلى منتخب جنوب إفريقيا تحت 23 عامًا، الموجود بالفعل في اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وسافر الثنائي عبر اسطنبول بتركيا، على أن يصلا طوكيو مساء اليوم الإثنين.

الجدير بالذكر أن بعثة الاهلي وصلت مطار القاهرة، أمس الأحد، بعد العودة من المغرب وكان في استقبالها وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الطيران الطيار محمد منار، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عمرو أبو العينين.