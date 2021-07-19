مران الزمالك | غياب ثلاثي الفريق ونقل التدريبات وتفاصيل المعسكر المغلق

واصل فريق الزمالك الزمالك تدريباته الجماعية، صباح اليوم الاثنين على الصالة المُغطاة بالنادي، في إطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد مران الزمالك غياب ثلاثي الفريق، محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقة ومحمد أبو جبل، وذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وغاب الحارس محمد أبو جبل بسبب ظروف خاصة، بينما غاب الثنائي عن المران بسبب الإصابة، حيث اشتكى شيكابالا من آلام في العضلة الأمامية، بينما اشتكى روقا من آلام في وتر صابونة الركبة.

وفضل كارتيرون نقل مران الفريق إلى الصالة المغطاة بالنادي بدلًا من ملعب نادي الترسانة، بسبب صيام اللاعبين بجانب ارتفاع درجات الحرارة، وأدى الفريق تدريبات بدنية في مجمع الصالات تحت إشراف مدرب الأحمال فرناندو.

وفي سياق متصل، كشف المدير الإداري للفريق الدكتور منتصر الرملاوي، عن برنامج الزمالك خلال معسكر برج العرب بالإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل، بعدما حصل اللاعبون على راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويتجمع الفريق في مقر النادي يوم الأربعاء في تمام الخامسة مساء للسفر إلى الإسكندرية لبداية المعسكر المغلق، على أن يبدأ تدريباته الخميس على ملعب الفندق، ويستمر المعسكر حتى يوم ٢ أغسطس المقبل، ثم يعود للقاهرة للدخول في معسكر جديد لمدة ٢٤ ساعة استعدادًا لخوض مباراة غزل المحلة بالدوري.