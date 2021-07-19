موسيماني يحدد صفقات الاهلي ورغبته في ضم سفيان رحيمي

حدد المدير الفني لفريق الاهلي بيتسو موسيماني، الصفقات التي يحتاجها الفريق خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتدعيم صفوف المارد الأحمر وسد احتياجاته قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

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وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: “أريد فقط لاعبان أو ثلاثة بشكل خاص من اختياري من أجل تطبيق فلسفتي الخاصة وهذا سيمنح الاهلي قوة أكبر خلال السنوات المقبلة ويجعلنا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات”.

وتابع حديثه: “مهاجم الرجاء المغربي سفيان رحيمي، أحد الأسماء التي تمت توصيتها لنا هو لاعب جيد، لكننا في تلك المرحلة لا نتحدث عن من سيأتي أو من سيرحل ونؤجل الحديث حتى نهاية الدوري المصري”.

وأضاف: “لم أكن أتمنى رحيل رمضان صبحي عن الاهلي، إنه لاعب جيد يتميز بجودة عالية، واجهته حينما كان يلعب بالقلعة الحمراء، وكنت مدربا لصن داونز وقتها، لكن عندما أتيت إلى النادي كان رحل، أعتقد أنه كان سيتطور معي بشكل كبير لأنه يمتلك المقومات لذلك”.

وأكمل: “لست قلقا بشأن تجديد تعاقدي مع الاهلي خلال الفترة المُقبلة، أنا أعمل فقط، وأقدر الفرصة التي منحتها لي مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب في العمل مع هذا الفريق الكبير”.

واستطرد: “أقول للاعبين بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا، إن فزنا بالدوري المصري وكأس مصر مرة أخرى هذا الموسم فهذا أمر كبير وغير تقليدي، تلك الدوافع التي أخلقها اللاعبين، وأتمنى البقاء مع الأهلي لأطول فترة ممكنة”.