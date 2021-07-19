مهاجم إيفرتون يُنافس محمد صلاح على الحذاء الذهبي

بات مهاجم نادي إيفرتون دومينيك كالفيرت لوين، مرشحًا لمنافسة جناح فريق ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، على جائزة الحذاء الذهبي الموسم الجديد 2021-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز محمد صلاح بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي مرتين (2017-18 و 2018-19)، لكنه خسرها العام الماضي أمام مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كين بفارق هدف وحيد.

ولا يشك الناقد بول ميرسون في أن صلاح سيتنافس على الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز 2021-22، لكنه يعتقد أن مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين قد يتحدى الدولي المصري على لقب هداف البريميرليج.

وقال ميرسون لـ Sportkeeda: “محمد صلاح سيعود مرة أخرى إلى دائرة المرشحين كما هو دائمًا، إنه أمر غريب لأنه جناح، لكن هذا هو مدى روعته”.

وتابع حديثه: “أحب دائمًا اختيار شخص غير عادي، لذلك سأختار دومينيك كالفيرت لوين ليكون في الترشح للفوز بالحذاء الذهبي في الدوري، بدأ الموسم الماضي بأسلوب مذهل، لكن إيفرتون لم يستغل قوته في النصف الثاني من الموسم”.

وأكمل: “المدرب رافا بيتيز سيتأكد من حصول كالفيرت ليوين على الخدمة التي يطلبها ويحث جناحيه على وضع الكرات في منطقة الجزاء، سيلعب كل أسبوع ويمكن أن تكون لديه فرصة خارجية للفوز بالحذاء الذهبي في الدوري إذا كان يبني على ما حققه الموسم الماضي”.

واختتم: “أحرز مهاجم إيفرتون 16 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الموسم الماضي، وفي المقابل سجل صلاح 22 هدفًا في 37 مباراة بالدوري، لو لعب كالفرت لوين في كل مباراة بالبريميرليج الموسم الماضي (38 مباراة)، فربما قد ألحق بصلاح من حيث عدد الأهداف المسجلة”.