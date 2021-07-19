أندية الدرجة الأولى والثانية تستهدف شباب النصر

تستهدف أندية الدرجة الأولى والثانية بالدوري السعودي، اللاعبين الشباب اللذين خرجوا من حسابات المدير الفني للفريق البراويلي مانو مينزيس، تمهيدًا للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتلقّى نادي النصر عروضًا من أندية سعودية في الدرجتين الأولى والثانية، لضم أكثر من لاعب، إذ طلب كلٌ من هجر والعربي التعاقد مع الظهير الأيسر ماجد قشيش، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

ويسعى نادي الجيل خلف خدمات لاعب الوسط عبد الرحمن الشنار، فيما وافق حارس المرمى عبد الرحمن الشمري، ولاعب الوسط نواف المطيري، على الانتقال إلى نجران، كما وافق المدافع خالد الشويع، العائد من إعارات عدة، على الانضمام مجددًا إلى الجبلين.

ويفاضل الظهير الأيمن أسامة البواردي، بين أندية الساحل والخلود ونجران والدرعية، بينما أرجأ لاعب الوسط نواف العصيمي، التفكير في الانتقال إلى أندية من الدرجتين الأولى والثانية، لرغبته في وجهة ضمن الدرجة الممتازة.

ويتدرب هؤلاء وزملاء لهم على ملعب الفئات السنية، في مقر النصر في الرياض، تحت إشراف المدرب السعودي حسين مرزوق، باستثناء الشويع والشمري والبواردي، المُصعّدَين صيف 2020 وتم إعارتهم الموسم الماضي، صُعِّد الباقون من درجة الشباب قبل نحو ثلاثة أشهر.