المنتخبات الوطنية.. تعيين جهاز فني للأولمبي وإعلان تشكيلة الناشئين

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر الاتحاد اليمني لكرة القدم، قراراً بتعيين جهاز فني وطني على رأس المنتخب الأولمبي، فيما أعلن مدرب منتخب الناشئين عن التشكيلة النهائية للمنتخب.



ونشر حساب الاتحاد اليمني لكرة القدم على حسابه في تويتر، قرار تعيين المدرب الوطني أمين السنيني مدربا للمنتخب الأولمبي.



وتضمن القرار تعيين المدرب أنور عاشور مساعدا للمدرب، والكابتن سعيد نعوم مدرباً للحراس.



ويشارك المنتخب الأولمبي اليمني، بالتصفيات الآسيوية في شهر أكتوبر القادم ضمن المجموعة الأولى التي تضم ( اليمن - قطر - سوريا - سريلانكا) وتستضيف قطر مباريات المجموعة.





في الأثناء اختتم مختتم الناشئين لكرة القدم، معسكره الإعدادي في مدينة سيئون بحضرموت الذي استمر لمدة 13 يوماً ضمن استعداداته للمشاركة في بطولتي غرب آسيا وكأس العرب تحت 17 عاماً.



ومنح المدير الفني للمنتخب الكابتن قيس صالح اللاعبين إجازة عيد الاضحى المبارك لمدة 10 أيام، قبل المغادرة للمعسكر الإعدادي الخارجي الذي سيقام بإحدى الدول العربية، والذي سيسعى من خلاله قيس ومساعده الكابتن علي النونو لتجهيز المنتخب من كافة النواحي الفنية والبدنية والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لخوض المنافسات المقبلة.



وأعلن الجهاز الفني القائمة النهائية للمنتخب التي ضمّت 30 لاعباً وهم "سعيد عبدالله عبدربه، عباس الخضر علي، مختار موفق أحمد مقبل، عبدالرحمن عبدالله عبد النبي، هيثم فيصل السلامي، جمال غيلان العفارة، أنور حسين الطريقي، وضاح أنور محمد، محمد أمير البرواني، أسامة عبدالله الأسدي، رفعت سمير حسن، حمزة يحيى الصرابي، عادل عباس قاسم، محمد خالد علي، أيمن فاروق الوظري، علي عبدالله النخلاني، هشام شهاب الحصيني، علي نبيل الحنبصي، سامي نجيب الشرعبي، أحمد صالح البحري، أحمد مصطفى الحاج، ابراهيم علي عبده، عبدالله خالد أحمد الدقين، عبدالرحمن الخضر أحمد، أحمد محمد علي أحمد، أيهم عبدربه علي داغف، عصام عبداللطيف ردمان، مروان عبدالسلام محمد معياد، علي محمد حسين الجرهومي، محمد جابر الهندي".



