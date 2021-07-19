شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو جبل" يغيب عن تدريبات الزمالك وتأهيل عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مران الفريق اليوم الاثنين، وذلك بعدما حصل على إذن من الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة.

فيما واصل عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برنامجه التأهيلى خلال مران اليوم الإثنين، حيث أدى عبد الله جمعة بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق فى صالة الجيمانزيوم، فى ظل معاناته من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نقل مران الفريق اليوم، الاثنين، إلى الصالة المغطاة بالنادى بدلا من ملعب نادى الترسانة، وجاء قرار كارتيرون بنقل المران من ملعب الترسانة إلى صالة النادي، بسبب صيام اللاعبين بجانب ارتفاع درجات الحرارة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات تأهيلية فى مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، وأشرف الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين، حيث يسعى إلى وصول الفريق لأفضل مستوى بدنى، وذلك استعدادا لخوض مباراة الفريق أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

كما أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الإثنين، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة على غزل المحلة لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة، خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء الجمعة، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبون على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.