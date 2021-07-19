شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة العالم للاسكواش بـ4 مواجهات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

ـ نور الشربيني والإنجليزية سارة جان بيري

ـ مرون الشوربجي وطارق مؤمن

ـ هانيا الحمامي والأمريكية أماندا صبحي

ـ علي فرج ودييجو إلياس لاعب بيرو

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر يوليو الجارى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر التاسع على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضى عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للإسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى، واستمرطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى فى التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده فى المركز السادس، وفارس الدسوقى فى المركز السابع.

واقتحم مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى صاحب الـ 21 عاماً، قائمة التوب 10، ليستقر فى المركز التاسع بعد تقدمه 3 مراكز بالتصنيف عقب تتويجه مؤخراً ببطولة الأبطال للاسكواش.